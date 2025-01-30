«Опасно для жизни». Лолита пожалуется в СК на угрозы и отмену концертов

Интернет-активисты добились отмены концертов Лолиты Милявской и помешали ее поклонникам вернуть деньги за билеты. Певица сообщила ТАСС , что пожалуется в Следственный комитет России на угрозы с их стороны.

«Понятно, что я вместе с моим адвокатом буду обращаться в правоохранительные органы, потому что здесь, во-первых, не просто нарушение закона, это становится опасным для жизни. И не только для меня, но и для зрителей», — сказала она.

Несмотря на усилия активистов, концерт Лолиты в Ярославле состоялся, и в качестве мести они пообещали срывать ее выступления везде, где это возможно. По словам певицы, полиция получала по 40 одинаковых заявлений в день под разными фамилиями с просьбами отменить ее выход на сцену.

Кроме того, общественники запугали работников дворцов культуры в двух городах. Зрителям они помешали вернуть деньги за билеты, пообещали добиться признания их иноагентами и избить. Самой певице пригрозили физической расправой.

Травля началась после того, как Лолита побывала на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Против нее выступили активисты «Русской общины» и православного движения «Сорок сороков». Последним отменился февральский концерт в Кемерове.