Лолита пожаловалась на угрозы со стороны активистов «Русской общины»

Певица Лолита Милявская пожаловалась на угрозы со стороны активистов «Русской общины» в Удмуртии. Она записала обращение в личном Telegram-канале .

«Если у вас много свободного времени, почитайте книгу, займитесь своими детьми, подарите им лишнее объятие. Помогите переселенцам, поспособствуйте приютам для бездомных животных», — посоветовала артистка.

Лолита также отметила, что в других регионах общинники с удовольствием приходили к ней на выступления. Она призвала оставить ее в покое, в шутку пригрозив переименовать активистов в «группу геронтофилов».

Ранее активисты движения «Сорок сороков» начали собирать подписи за отмену концерта певицы в Томске. Они заявили, что не забыли выступление Милявской на скандальной «голой вечеринке».