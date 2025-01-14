Православные активисты потребовали отменить концерт Лолиты в Томске

Активисты православного движения «Сорок сороков» начали сбор подписей в поддержку отмены концерта певицы Лолиты в Томске, который запланирован на 13 февраля. Об этом ngs70.ru рассказал священник Олег Акулов.
«Все прекрасно помнят ее участие в „голой“ вечеринке и ее позицию к русским!» — написал он в обращении к губернатору Томской области Владимиру Мазуру.
По словам Акулова, сбор голосов за отмену выступления артистки ведется в храме Александра Невского. Сам священнослужитель тоже подписался под петицией. Он подчеркнул, что в РПЦ не готовы принять извинения Милявской.
Ранее концерт Лолиты отменили в Раменском. Этого добились патриотические активисты, в том числе члены семей участников СВО. Граждане заявили, что не хотят видеть исполнительницу хита «На Титанике» после скандала с «голой» вечеринкой.
Лесные пожары в Патагонии уничтожили десятки домов
Мусульмане Казахстана осудили квадробинг
Качество питания проверили в школе № 6 в Мытищах
Депутат Юрий Казанов встретился с членами ветеранской организации в Мытищах
Мастер-класс по самбо прошел в центре единоборств в Мытищах
Рейд по выявлению нелегальных услуг такси прошел в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте