Православные активисты потребовали отменить концерт Лолиты в Томске

Активисты православного движения «Сорок сороков» начали сбор подписей в поддержку отмены концерта певицы Лолиты в Томске, который запланирован на 13 февраля. Об этом ngs70.ru рассказал священник Олег Акулов.

«Все прекрасно помнят ее участие в „голой“ вечеринке и ее позицию к русским!» — написал он в обращении к губернатору Томской области Владимиру Мазуру.

По словам Акулова, сбор голосов за отмену выступления артистки ведется в храме Александра Невского. Сам священнослужитель тоже подписался под петицией. Он подчеркнул, что в РПЦ не готовы принять извинения Милявской.

Ранее концерт Лолиты отменили в Раменском. Этого добились патриотические активисты, в том числе члены семей участников СВО. Граждане заявили, что не хотят видеть исполнительницу хита «На Титанике» после скандала с «голой» вечеринкой.