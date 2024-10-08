Эхо «голой» вечеринки. Концерт Лолиты отменили в Раменском

Концерт Лолиты отменили в Раменском из-за участия в «голой» вечеринке , проведенной блогером Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. С просьбами запретить выступление обратились патриотические активисты, в том числе семьи участников СВО.

Концерт должен был пройти 17 октября в Доме культуры «Сатурн» в Раменском. Его отменили после череды обращений активистов различных организаций.

Они отметили, что прошлогодний облик певицы, появившейся на «голой» вечеринке в ночь с 20 на 21 декабря, противоречит установленным в обществе моральным нормам.

Заявители сообщили, что считают невозможным выступления Лолиты после того случая. Они также напомнили, что по законопроекту, внесенному в Госдуму в июне 2024 года, артисты обязаны не совершать подобных поступков.

В конце 2023 года Лолита и другие посетившие скандальную вечеринку российские артисты столкнулись с отменой выступлений в разных городах. В этом году певица вернулась на телевидение.

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