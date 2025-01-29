«Сгорит что-нибудь». Лолита заявила о небезопасности площадок, где отменили ее концерты

Выступления Лолиты Милявской отменили в Кемерове и Новокузнецке. Артистка сообщила об этом в своем Telegram-канале и обвинила организаторов в плохом уровне безопасности концертных площадок.

Певица рассказала подписчикам, что концерты не состоятся по инициативе представителей концертных площадок в городах Кузбасса. В кемеровском СРК «Арена» Лолита должна была выступить 17 февраля, но представители площадки сообщили ей, что в зале требуется срочно заменить камеры и сломанный кабель.

«Хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня проходит ремонт, когда в один из них должен был состояться мой концерт. Ай-яй-яй. Как плохо вы обслуживаете зал. Не дай бог, сейчас еще сгорит что-нибудь до моего приезда. Будете отвечать перед людьми», — прокомментировала Лолита.

В новокузнецкой «Арене-Экспо» концерт певицы был запланирован на 15 февраля. Владелец площадки заявил организатору мероприятия, что у них закончился паспорт безопасности объекта и они не знают, когда смогут его продлить.

«Уверена, что у них там с пожарными системами не всё в порядке. Вы в эти залы не ходите, это опасно, они сами подтвердили», — заявила артистка.

Певица пообещала опубликовать письма, в которых организаторы сообщили о технических проблемах площадок.

Ранее весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва из-за того, что организаторы выступлений певицы начали получать отказы от концертных площадок.