«Очень добрый был». Домработница Люся поделилась воспоминаниями о Бедросе Киркорове

Бедрос Киркоров был очень добрым и умным человеком. Теплыми воспоминаниями о нем в беседе с 360.ru поделилась самая известная домработница семьи Людмила Дороднова (Люся), которая проработала у народного артиста и его сына около 30 лет и стала для них членом семьи.

«Конечно, очень жаль. Мы, как говорится, одна семья. Бедрос был очень умный человек. Он очень много знал, любил рассказывать и чтобы его слушали. Он очень добрый был. Мне очень жалко Бедроса, мне очень жалко Филиппа. Бедрос для него всегда был главным во всем, даже в его каких-то бумагах», — рассказала Люся.

Домработница Киркоровых отметила и талант артиста.

«Мне многие знакомые говорили, что, если бы им предложили билет на любой концерт, хоть на Филиппа, хоть на еще кого-то, они пошли бы только к Бедросу, потому что очень любят его голос. Я на его концертах тоже была, но там были свои, домашние», — с теплотой вспоминает Людмила Дороднова.

Даже после того, как Люся в силу своего возраста перестала работать в доме Киркоровых, она периодически общалась с Бедросом. Последний раз она приезжала на его день рождения, который отмечали в одном из грузинских ресторанов Москвы.

«Он был еще ничего, нормальненький такой. Но здоровье-то у него, конечно, подхлестывалось. Ему какого-то врача привозили, делали ему блокаду на ногах. Он говорил, что через полгода я не жилец», — поделилась домработница Киркоровых.

О смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын певец Филипп Киркоров. Он написал, что отец ушел из жизни около 16 часов вечера 18 марта.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Позже пресс-секретарь Филиппа Екатерина Успенская сообщила, что 92-летний артисты ушел из жизни дома, в кругу семьи.

В январе СМИ сообщали о госпитализации певца, но пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская назвала информацию недостоверной. На тот момент, по ее словам, самочувствие Бедроса было удовлетворительным.