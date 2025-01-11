«Это все клевета». Сообщения о госпитализации отца Киркорова опровергли

Пресс-секретарь Успенская: отец Киркорова отлично себя чувствовал в Новый год

Певец Бедрос Киркоров отлично себя чувствовал во время Нового года и отмечал праздник. Об этом 360.ru заявила пресс-секретарь его сына — артиста Филиппа Киркорова — Екатерина Успенская.

Она прокомментировала сообщения о госпитализации 92-летнего артиста и назвала их клеветой.

«Неправда. Он в Новый год отлично себя чувствовал. И сам ходил, и отмечал Новый год. Так что это все клевета», — отметила Успенская.

Она добавила, что сейчас отец Киркорова чувствует себя хорошо.

«Да, все в порядке», — подчеркнула она.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации певца после отключения отопления в квартире. Также Mash писал, что Киркоров по совету сиделки увлекся тибетской медициной, поэтому принимал травы, ставил пиявок и делал прогревания. По данным Telegram-канала, артист попал 20 декабря в реанимацию с двусторонней пневмонией, а из его легких откачали примерно литр жидкости.