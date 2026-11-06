Николас Кейдж одобрил выбор Райана Гослинга на роль Призрачного гонщика

Американский актер Николас Кейдж, сыгравший Призрачного гонщика в двух фильмах франшизы, поддержал Райана Гослинга, которого выбрали на эту роль в перезапуске. Об этом сообщил The Hollywood Reporter .

Кейдж отметил, что одобряет кандидатуру коллеги, пожелал ему удачи и рассказал, что они поддерживают связь.

«Райан знает, как я отношусь к нему, мы держим связь, с ним всегда приятно пообщаться. Я очень за него рад, пожелал ему удачи и с нетерпением жду это кино», — сказал актер.

Ранее рядом с домом Кейджа в Малибу обрушилась подъездная дорога. Перед гаражом образовалась яма площадью боле 80 квадратных метров. В провал упали строительный туалет, части ограждения и другие предметы.