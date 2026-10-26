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    Прощание с актером Курочкиным состоится 27 октября в Люберцах

    Церемония прощания с актером Мелиховского театра «Чеховская студия» Владимиром Курочкиным пройдет во вторник в Люберцах. Об этом ТАСС заявили в семье артиста.

    Церемония состоится в 15:00 по адресу: Люберцы, улица Инициативная, дом 34, строение 1. Родственники актера добавили, что причина смерти пока остается неизвестной.

    Тело Курочкина нашли в его квартире спустя несколько дней после того, как он перестал выходить на связь. По информации агентства, актер скончался 23 октября в возрасте 41 года. Артиста похоронят в Кировской области, на его родине.

    Курочкин снимался фильмах «Все по закону» и «С чего начинается Родина». Он служил в Мелиховском театре «Чеховская студия», играл в постановках «Сон Каштанки» и «Дядя Ваня».

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