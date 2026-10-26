Прощание с актером Курочкиным состоится 27 октября в Люберцах

Церемония прощания с актером Мелиховского театра «Чеховская студия» Владимиром Курочкиным пройдет во вторник в Люберцах. Об этом ТАСС заявили в семье артиста.

Церемония состоится в 15:00 по адресу: Люберцы, улица Инициативная, дом 34, строение 1. Родственники актера добавили, что причина смерти пока остается неизвестной.

Тело Курочкина нашли в его квартире спустя несколько дней после того, как он перестал выходить на связь. По информации агентства, актер скончался 23 октября в возрасте 41 года. Артиста похоронят в Кировской области, на его родине.

Курочкин снимался фильмах «Все по закону» и «С чего начинается Родина». Он служил в Мелиховском театре «Чеховская студия», играл в постановках «Сон Каштанки» и «Дядя Ваня».