«Ни копейки». Не оплатившая похороны Седокова озаботилась деньгами Тиммы в США

Несмотря на обещания, певица Анна Седокова не помогла семье бывшего мужа Яниса Тиммы оплатить его похороны. Друг баскетболиста из США Марк Пугачев сообщил об этом 360.ru.

«Ни копейки денег она не заплатила, вообще. <…> Она не прилетела, ни веночка не дала, ничего. Хотя сказала, что все оплатили. Не то, что оплатит, а уже в интернете была информация, что они все оплатили», — заявил он.

Деньги на погребение собрали латвийские друзья Тиммы и сам Пугачев. Собеседник 360.ru сообщил также, что после гибели бывшего мужа Седокова позвонила его матери, выразила соболезнования и попросила ПИН-код от его сим-карты.

«Потом Аня прилетела в Америку, недавно она была здесь. Не знаю, где она сегодня. Звонила по счетам Яниса, искала остатки денег. Потом она залезла под кожу сестре, хотела отсоединить от карточки», — заявил Пугачев.

Он не поверил в версию о добровольном уходе друга из жизни. За несколько месяцев до гибели баскетболист обратился к шаману из-за жизненных неурядиц. После произошедшего Пугачев организовал доставку собаки Тиммы из США в Европу, нанял детективов в России и оплатил услуги адвоката.