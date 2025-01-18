Сегодня 23:44 «Ведьма за спиной твоей». Зачем бывший муж Седоковой обращался к шаману Друг Тиммы Пугачев сообщил, что экс-супруг Седоковой обращался к шаману 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Анна Седокова

Баскетболист Янис Тимма перед смертью находился в нестабильном состоянии и обращался к шаману, но не завершил ритуал. Его друг из США Марк Пугачев рассказал 360.ru о проблемах бывшего мужа Анны Седоковой.

Отношения Тиммы и Седоковой Мужчина познакомился с Тиммой в 2019 году, когда тот обратился к нему за подбором машины в аренду. Затем на протяжении пяти лет они с Седоковой приезжали в Майами, пользовались услугами Пугачева и приглашали его на совместные посиделки. «Честно скажу, не заметил, чтобы у них какие-то странные были отношения. <…> Странности я увидел, когда уже в 2023-24 годах были моменты… Аня могла выпить немножко и вести себя немножко вульгарно. Где-то могла что-то такое сказать Янису, типа, „О, ты меня не любишь“», — поделился он.

Фото: РИА «Новости»

Собеседник 360.ru участвовал в съемках последнего клипа Седоковой, а Тимма исполнял роль продюсера. Пугачева удивило то, как он беспокоился о каждой мелочи и много суетился. «Очень порадовал такой момент, что он к [пасынку] относился очень тепло, с любовью. Я мало видел таких мужчин, которые к чужим детям испытывают такую любовь. <…> Я видел, как он его любил. Да и Аню он любил по-настоящему, очень», — сказал мужчина. Обращение Тиммы к шаману В начале 2024 года Пугачев познакомил Тимму с шаманом. Баскетболист пожаловался, что у него в жизни все негармонично, или, как говорят в США, то вверх, то вниз. «Он говорит, слушай, у меня в жизни вроде все хорошо, а в то же время как-то все странно. Он все-таки думал, что Сана [Оша] на него какое-то проклятие сделала. А шаман сказал, что ведьма за спиной твоей ходит, обрати внимание», — сказал он.

Позднее шаман рассказал, что Тимма не слушал его наставления и не завершил ритуал. Затем между друзьями произошло недопонимание, и они некоторое время не общались. «Общался с ним в последний раз в 2024 году то ли в мае, то ли в июне. В июле мы уже прекратили общение. Я не знал о суицидах. <…> Я уверен, что есть какая-то магическая сила, которую Аня, скорее всего, сделала в виде приворота», — заявил Пугачев. Тимма умер в Москве после развода с Седоковой. Члены его семьи обвинили певицу в доведении спортсмена до самоубийства, а латвийские судмедэкперты заподозрили криминальный характер смерти. На похоронах присутствовала его первая жена Сана Оша.