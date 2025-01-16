Гордон раскрыла, зачем к ней обратился отец Яниса Тиммы

Адвокат Гордон: родственники Яниса Тиммы захотели разобраться в его смерти

Отец бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы обратился к юристам для получения ответов о смерти спортсмена. Об этом kp.ru рассказала глава юридической компании «Гордон и Сыновья» Екатерина Гордон.

Мужчина хочет узнать, что привело к такой трагической развязке.

«Есть дело, которое возбудили в Латвии. Мне пока неизвестны детали, но по заверениям семьи, имеются несостыковки происходящего», — сказала она.

Гордон подчеркнула, что прямых обвинений в адрес Седоковой нет.

«Но они за этим и обратилась, чтобы им предоставили результаты медицинской экспертизы, чтобы понимать, что именно стало причиной смерти. Потом они планируют провести лингвистическую и техническую телефонной трубки Яниса, там могут быть важные ответы», — добавила адвокат.

Ранее стало известно, что выводы проведенной судебно-медицинской экспертизы в Латвии отличаются от результатов обследования тела баскетболиста Тиммы в России.