«Нажил себе огромного врага». Друг покойного Тиммы опасается мести Седоковой
Друг Тиммы Пугачев заявил, что Седокова стала ему огромным врагом
Американский друг баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев нажил себе врага в лице певицы Анны Седоковой, когда стал помогать семье покойного. Он рассказал об этом 360.ru.
Помощь родственникам Тиммы
По словам Пугачева, отец спортсмена сам обратился к нему за помощью. Он попросил его решить вопрос с собакой Тиммы, которая была в США.
«Он там плакать стал в телефон. Оно само закрутилось, вот эта вся ситуация вокруг меня», — сказал он.
Пугачев также помог родителям Тиммы оплатить услуги адвоката Екатерины Гордон, а она сделала хорошую скидку. Кроме того, он нанял двух детективов в Москве. Друг захотел помочь семье найти активы баскетболиста и обелить его имя. Собеседника 360.ru возмутило, что в интернете его друга окрестили алкоголиком, игроманом и альфонсом.
«Если бы я его не знал, то прошел бы мимо этого всего. Но когда ты знал, видел, как он любил по-настоящему и сколько у него было все время денег, и потом вот так просто очернить, в грязь лицом, так сказать, я не смог пройти мимо», — заявил Пугачев.
Однако его решение помочь семье Тиммы вышло ему боком. Появились слухи о том, что он якобы мошенник и делает себе рекламу на смерти баскетболиста.
«Абсолютно понимаю сейчас, что я нажил себе огромного врага, мстительного человека. Такая, как Аня Седокова, будет безусловно мне мстить, и месть подается холодной. <…> Я готов к любой, так сказать, битве, если она будет нужна», — отметил он.
Как умер бывший муж Седоковой
Собеседник 360.ru заверил, что предает историю Тиммы огласке не из ненависти к Седоковой. Он заявил, что хочет лишь добиться правды, потому что версия о суициде вызвала у него много сомнений.
«Телефоны до сих пор у следователей, но никак не могут обнародовать переписки. Такое ощущение, что кто-то за этим стоит и это все прикрывает. Я не могу пока обвинять кого-то конкретно, но у меня очень много сомнений <…> Не верю я тому, что он сам ушел», — признался он.
Правоохранители в Латвии уже возбудили уголовное дело. Пугачев решил добиться разбирательства в США и России.
Он рассказал также о знакомстве с Тиммой и его отношениях с Седоковой. Пугачев сообщил, что спортсмен жаловался на жизнь и по его совету обратился к шаману.