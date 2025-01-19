«Нажил себе огромного врага». Друг покойного Тиммы опасается мести Седоковой

Американский друг баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачев нажил себе врага в лице певицы Анны Седоковой, когда стал помогать семье покойного. Он рассказал об этом 360.ru.

Помощь родственникам Тиммы

По словам Пугачева, отец спортсмена сам обратился к нему за помощью. Он попросил его решить вопрос с собакой Тиммы, которая была в США.

«Он там плакать стал в телефон. Оно само закрутилось, вот эта вся ситуация вокруг меня», — сказал он.

Пугачев также помог родителям Тиммы оплатить услуги адвоката Екатерины Гордон, а она сделала хорошую скидку. Кроме того, он нанял двух детективов в Москве. Друг захотел помочь семье найти активы баскетболиста и обелить его имя. Собеседника 360.ru возмутило, что в интернете его друга окрестили алкоголиком, игроманом и альфонсом.

«Если бы я его не знал, то прошел бы мимо этого всего. Но когда ты знал, видел, как он любил по-настоящему и сколько у него было все время денег, и потом вот так просто очернить, в грязь лицом, так сказать, я не смог пройти мимо», — заявил Пугачев.