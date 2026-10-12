Жалобщики пошли в атаку? Как ослепительное шоу Лазарева разделило фанатов

Концерт Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге запомнился не только музыкой: часть публики пожаловалась на яркие красные прожекторы, которые били по глазам и мешали смотреть шоу. Один из зрителей, купивший два билета за 22 тысячи рублей, обратился к врачу и теперь хочет вернуть деньги. При этом многие остались в восторге от выступления. Как прошел концерт, что о нем говорят и как освещение действительно влияет на зрение — в материале 360.ru.

Шоу красных огней На днях в Северной столице прошел концерт Сергея Лазарева в рамках его тура «Шоумен». Артист исполнил любимые хиты и новые композиции, а дополняли действо красочные костюмы, динамичные танцы, световое и лазерное шоу, а также фейерверки. Однако не всем последнее пришлось по душе. По данным «Mash на Мойке», один из поклонников купил два билета в 212-м секторе за 22 тысячи рублей. Взамен он получил не только красочное шоу, но и проблемы со зрением. По словам пострадавшего, с самого начала они с супругой ощутили дискомфорт от очень ярких красных огней. К финалу мужчина почувствовал себя плохо, в глазах появились «зайчики» и в итоге обратился к дежурному медику «СКА Арены», который зафиксировал «жалобы на туман в глазах, световые пятна („зайчики“), рябь и легкое головокружение». Однако не все были недовольны выступлением. Многим, наоборот, концерт понравился, и на дискомфорт зрители не жаловались.

«Мы были с мамой, и ничего подобного у нас не случилось. Сидели практически у самой сцены, и нам все очень понравилось», — рассказала 360.ru присутствовавшая на концерте девушка. Другая поклонница творчества Лазарева подчеркнула, что, несмотря на чувствительность глаз, чувствует себя прекрасно.

Все хорошо было и во время шоу, и после. Так же и у моей мамы, с которой я была на шоу 10 октября 2026 года все два часа.

Еще одна побывавшая на концерте россиянка отметила, что пришла с компанией из четырех человек, и сидела в 602-м секторе. «Свет выставлен идеально, ничего не мешало нам и нашим глазам наслаждаться шоу. Когда был момент с лазерами, снимали спокойно на камеру телефона, так как знали, что это не лазер, а безопасный свет. Все отлично!» — сказала она. Опрошенные 360.ru зрители добавили, что у Лазарева отличные шоу и замечательная атмосфера, а жалобщики просто пытаются его оклеветать и испортить репутацию. «Если у Сергея Лазарева даже лазеры обозначены как безопасные для глаз и электронных устройств, то уверена, что обычные прожекторы тем более не могут навредить за два часа шоу — зрители же не смотрят на них, не отрываясь», — сказала смотревшая шоу в пятом ряду 601-го сектора женщина.

Фото: РИА «Новости»

Как красный свет на концерте Лазарева мог повлиять на зрение Врач-офтальмолог Ольга Васильева в разговоре с 360.ru отметила, что красный цвет, на который жаловался посетивший концерт Лазарева, наоборот, благотворно влияет на зрительные функции, по сравнению с другими оттенками радуги. «Есть специальные физиотерапевтические лечебные приборы с красным светом для лечения как поверхностных, так и внутриглазных заболеваний. Проблема мужчины может быть связана с инфракрасными аспектами частично, а возможно, с интенсивностью освещения, направленностью лучей. Это же концерт, когда зал темный, а интенсивный яркий луч, какого бы цвета ни был, будет раздражать глаз», — предположила специалист.

Фото: РИА «Новости»

Световые пятна, те самые «зайчики» в глазах, появляются, если яркий свет попадает на отдельные нейроны сетчатки, и получается как бы ее «засвет». Происходит микровозбуждение этих нейронов, они становятся менее активными. По словам Васильевой, такое состояние может длиться в пределах до полутора минут, но позже проходит само собой и не приводит ни к каким проблемам со зрением.

Интересно Врач предложила провести эксперимент: посмотреть на яркую лампочку, попытаться закрыть глаза и поморгать. «Зайчики» появятся, но пробудут с человеком короткое время — от нескольких секунд до минуты. Тот же эффект можно зафиксировать от вспышки фотоаппарата. Если же световые пятна сохраняются дольше, стоит обратиться к специалисту, так как речь может идти о патологии: нейроны должны полностью возобновлять свою работу за короткое время.

Может ли интенсивное световое шоу привести к ожогу роговицы или сетчатки Васильева объяснила: такие серьезные повреждения, как ожог сетчатки или роговицы, не произойдут от яркого света какого-либо цвета, потому что это только свет, пусть и назойливый. Проблемы со зрением возникнут, если в таких лучах содержится ультрафиолет.

Фото: РИА «Новости»

«Такой свет может быть опасен как для роговицы, так и для сетчатки и может вызывать ожог поверхности глаза, сопровождаясь симптоматикой так называемого роговичного синдрома — это чувство инородного тела, песка в глазу, светобоязни, когда глаза закрываются и слезятся», — отметила офтальмолог. Ожог сетчатки же можно получить при интенсивном излучаемом ультрафиолете, сравнимым с солнечным светом. В этом случае повреждаются нервные окончания, что часто приводит к выпадению букв из текста или появлению пятен перед глазом. Однако Васильева усомнилась, что на концертах используют сильный ультрафиолет.

Интересно Еще одно опасное состояние — появление световых пятен без раздражителей. В этом случае следует как можно быстрее обратиться к врачу, так как речь может идти о разрыве сетчатки и возможной угрозе ее отслойки.