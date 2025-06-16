Симоньян призвала молиться за Кеосаяна

Симоньян: выход Тиграна Кеосаяна из комы не зависит от медицины

Врачи сейчас могут только ухаживать за находящимся в коме режиссером Тиграном Кеосаяном, когда он придет в себя — неизвестно. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале .

«Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа», — написала она.

Симоньян попросила у подписчиков помолиться за супруга. Она поблагодарила тех, кто просит о здоровье режиссера вместе с ней.

Ранее журналистка заявила, что Тигран Кеосаян начал реагировать на внешние воздействия и сжимать пальцы. Она отметила, что ежедневно навещает супруга и разговаривает с ним.

Кеосаян стал реагировать на речь и действия после 30 января. По мнению Симоньян, супруг теперь может шевелиться благодаря молитвам.