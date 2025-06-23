«Не хочу открывать глаза». Симоньян рассказала о своей жизни без Кеосаяна

Симоньян рассказала, что из-за комы Кеосаяна не хочет просыпаться по утрам

Режиссер Тигран Кеосаян уже шесть месяцев находится в коме. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором поделилась переживаниями о муже.

«Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза», — написала она.

Симоньян поделилась яркими моментами супружеской жизни с Кеосаяном. Журналистка рассказала, как он любил засыпать с кошкой Кьярой и петь в кабинете. Режиссер часто делал жене комплименты и постоянно дарил ей цветы.

Она вспомнила, что в дни рождения их детей Кеосаян ждал, когда они проснутся и только тогда преподносил ей огромный букет. Симоньян попросила всех неравнодушных молиться за здоровье ее мужа.

Ранее стало известно, что Тигран Кеосаян начал реагировать на внешние воздействия и сжимать пальцы. Симоньян навещает супруга каждый день.