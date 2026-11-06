Названы самые дорогие артисты на новогодний корпоратив

Киркоров и Жуков возглавили список самых дорогих артистов на корпоратив

Рейтинг самых дорогостоящих артистов, готовых выступить на новогоднем корпоративе, возглавили Филипп Киркоров и Сергей Жуков. Их выступление обойдется в 20 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

За час работы Киркорова и Жукова на сцене ивент-агентства просят 20 миллионов рублей без учета технического и бытового райдера. Баста (Василий Вакуленко) готов развлекать гостей корпоратива за 15 миллионов рублей, за Григория Лепса и Ваню Дмитриенко придется заплатить по 12 миллионов.

Киркоров возглавил список самых востребованных артистов на новогодние корпоративы. Спросом пользуются также Надежда Кадышева и Татьяна Куртукова.

Ранее Ларисе Долиной пришлось снизить прайс. За 2,5 миллиона рублей она готова петь не дольше получаса.