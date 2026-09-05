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    Ссупермодель Наталья Водянова в 44 года родила шестого ребенка

    Фото: РИА «Новости»

    Российская супермодель Наталья Водянова родила девочку во Франции и стала матерью в шестой раз. Об этом в телеграм-канале «Кейт Бланш» сообщила подруга манекенщицы Екатерина Мцитуридзе.

    Мцитуридзе заявила, что новорожденная девочка чувствует себя хорошо и внешне похожа на обоих родителей. Для 44-летней манекенщицы и ее мужа, французского предпринимателя Антуана Арно, это уже третий общий ребенок.

    «Красавица — одновременно похожа и на Наташу, и на Антуана», — добавила подруга модели.

    Очередную беременность супермодель рассекретила весной 2026 года. Тогда Водянова снялась для обложки майского номера журнала Vogue France и продемонстрировала фигуру в облегающем платье.

    Супруги уже воспитывают двоих совместных сыновей — Максима и Романа. Также у модели есть трое старших детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом: сыновья Лукас и Виктор и дочь Нева.

    Муж Водяновой — Антуан Арно, он происходит из одной из самых богатых семей мира. По оценкам Forbes, состояние основателя LVMH составляет почти 200 миллиардов долларов.

    При этом российская манекенщица добилась успеха самостоятельно. Еще в 2012 году тот же Forbes называл Водянову одной из наиболее высокооплачиваемых моделей. Тогда за год она зарабатывала по девять миллионов долларов.