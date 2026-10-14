360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Рэпера-иноагента Моргенштерна* выписали из проданной московской квартиры

    Фото: РИА «Новости»

    Савеловский районный суд города Москвы признал рэпера Алишера Моргенштерна* утратившим право на пользование ранее проданной квартирой и аннулировал его регистрацию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов.

    Иск подала новая собственница, которая приобрела жилье задолго до отъезда рэпера. Она предоставила документы о купле-продажи и сообщила, что продавец обещал сняться с регистрационного учета самостоятельно, но не сделал этого, сообщило РИА «Новости».

    Представители ответчика на заседание не явились.

    Ранее Моргенштерна* оштрафовали на 8,2 миллиона рублей за неисполнение обязанностей иноагента. Взысканием занимаются судебные приставы.

    *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

    Читайте также

    Квартиры Блиновской перешли государству

    Блогера-иноагента Майкла Наки* приговорили заочно к 14 годам колонии

    Прокуратура потребовала 400 часов обязательных работ заочно для Слепакова*

    Anatoly Lomohov/Russian Look

    Квартиры Блиновской перешли государству

    Блогера-иноагента Майкла Наки* приговорили заочно к 14 годам колонии

    Прокуратура потребовала 400 часов обязательных работ заочно для Слепакова*

    Anatoly Lomohov/Russian Look