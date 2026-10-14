Рэпера-иноагента Моргенштерна* выписали из проданной московской квартиры
Савеловский районный суд города Москвы признал рэпера Алишера Моргенштерна* утратившим право на пользование ранее проданной квартирой и аннулировал его регистрацию. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов.
Иск подала новая собственница, которая приобрела жилье задолго до отъезда рэпера. Она предоставила документы о купле-продажи и сообщила, что продавец обещал сняться с регистрационного учета самостоятельно, но не сделал этого, сообщило РИА «Новости».
Представители ответчика на заседание не явились.
Ранее Моргенштерна* оштрафовали на 8,2 миллиона рублей за неисполнение обязанностей иноагента. Взысканием занимаются судебные приставы.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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