Суд отклонил иск Виктории Бони к экс-невесте Лепса из-за оскорбительного поста

Суд не удовлетворил иск телеведущей Виктории Бони на три миллиона рублей против бывшей невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы. Об этом РЕН ТВ сообщил адвокат Бони Алексей Лунев.

«Нам отказали в судебном иске. Аврора отказалась от того, что распространяла. Нам результат не важен. Она не смогла доказать слова», — заявил правозащитник.

Боня подала исковое заявление против Кибы после поста в Instagram*, в котором она обвинила телеведущую в якобы продаже тела за 3000 евро женатым мужчинам.

Блогер утверждала, что такие ложные заявления негативно влияют на несовершеннолетнюю дочь и наносят ущерб деловой репутации. Позднее Киба удалила публикацию. Ее представитель отмечал, что в материалах дела нет документированного подтверждения, что пост появился в аккаунте модели.

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