Адвокат Лерчек подготовил апелляционную жалобу на приговор блогеру
Приговор блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) обжалуют. Апелляционную жалобу уже подготовили, рассказал 360.ru ее адвокат Константин Третьяков.
Суд попросят «отменить приговор Гагаринского районного суда и вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления». Юристы настаивают, что блогера осудили «за совершение валютных операций без предоставления в ПАО „Сбербанк“ подложных документов».
«Вместо предоставления подложных документов в ПАО „Сбербанк“ Чекалиной В. В. вменено в вину размещение подложного договора оферты на сайте lerchek.fit, а также автоматическое формирование банковской системой ПАО „Сбербанк“ электронных платежных документов при оплате фитнес-марафона покупателями. Однако данные действия не могут быть признаны способом совершения преступления, поскольку не предусмотрены данной нормой, а аналогия закона запрещена», — подчеркнули в жалобе.
По словам Третьякова, Лерчек пропустила таргетную терапию из-за внезапно возобновившегося судебного процесса. Ей пришлось экстренно корректировать схему дальнейшего лечения.
«Команда ожидает полный текст приговора для подготовки полноценной аргументированной жалобы. Далее только ждать рассмотрения дела в апелляции», — сказал адвокат.
Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и оштрафовал на 763,5 миллиона рублей в конце июля. Ей также запретили администрировать сайты на три года.
Дело связано с выводом более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Во время суда блогер попросила не назначать штраф: у нее не осталось ни накоплений, ни недвижимости на продажу.