Адвокат Лерчек подготовил апелляционную жалобу на приговор блогеру

Суд попросят «отменить приговор Гагаринского районного суда и вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления». Юристы настаивают, что блогера осудили «за совершение валютных операций без предоставления в ПАО „Сбербанк“ подложных документов».

«Вместо предоставления подложных документов в ПАО „Сбербанк“ Чекалиной В. В. вменено в вину размещение подложного договора оферты на сайте lerchek.fit, а также автоматическое формирование банковской системой ПАО „Сбербанк“ электронных платежных документов при оплате фитнес-марафона покупателями. Однако данные действия не могут быть признаны способом совершения преступления, поскольку не предусмотрены данной нормой, а аналогия закона запрещена», — подчеркнули в жалобе.

По словам Третьякова, Лерчек пропустила таргетную терапию из-за внезапно возобновившегося судебного процесса. Ей пришлось экстренно корректировать схему дальнейшего лечения.

«Команда ожидает полный текст приговора для подготовки полноценной аргументированной жалобы. Далее только ждать рассмотрения дела в апелляции», — сказал адвокат.

Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и оштрафовал на 763,5 миллиона рублей в конце июля. Ей также запретили администрировать сайты на три года.

Дело связано с выводом более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Во время суда блогер попросила не назначать штраф: у нее не осталось ни накоплений, ни недвижимости на продажу.