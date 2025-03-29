Мать рэпера Паши Техника в слезах обратилась к его фанатам

Мать впавшего в кому Паши Техника поблагодарила всех за помощь

Мать рэпера Паши Техника обратилась со словами благодарности к тем, кто помогает впавшему в кому сыну в Таиланде. Аудиозапись появилась в Telegram-канале исполнителя.

Женщина в слезах выразила признательность за то, что музыканта не бросают и собирают средства на его лечение.

«Мы очень благодарны всем людям, которые оказывают помощь. Близким тоже благодарность большая», — сказала мать исполнителя.

Ранее на Пхукете Пашу Техника ввели в искусственную кому. Врачи подключили его к аппарату ЭКМО. Из-за критического состояния рэпера невозможно транспортировать в Россию.

Менеджер артиста заявил, что у Техника не работают легкие, ему необходима дорогостоящая операция. В соцсетях объявили сбор на лечение музыканта.

В ночь на 29 марта состояние Техника значительно ухудшилось. Врачи не исключили высокий риск летального исхода. За день до того, как попасть в реанимацию в Таиланде, рэпер рассуждал о смерти и собственных похоронах.