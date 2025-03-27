Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому

Рэпер Паша Техник находится в больнице Таиланда в состоянии комы. Об этом 360.ru рассказал его менеджер Марк.

«Его ввели в искусственную кому, сейчас он под аппаратом ИВЛ. За его состоянием наблюдают врачи», — сказал Марк.

Менеджер артиста заверил, что сейчас опасности жизни Техника уже нет. Причины случившегося с рэпером еще предстоит выяснить.

«Будем знать, что произошло, когда он сам сможет нам это объяснить. Пока есть только догадки — кто-то мог дать ему что-то запрещенное, хотя делать этого было нельзя. Паша лечится в рехабах», — подчеркнул Марк.

Ранее бывшая жена артиста рассказала о его пьяных выходках. По ее словам, Техник нападал на нее прямо на глазах у шестилетнего сына, угрожал и разбивал бутылки. Женщина неоднократно терпела подобное со стороны знаменитого экс-супруга.