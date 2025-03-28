«Легкие не работают, требуется операция». Менеджер Паши Техника рассказал о его состоянии

У рэпера Паши Техника не работают легкие, он не в сознании

У известного музыканта Паши Техника не работают легкие, ему требуется дорогостоящая операция. Об этом 360.ru сообщил менеджер артиста Марк.

«Паша не в сознании, легкие не работают, тяжелое состояние. Требуется дорогостоящая операция», — сказал он.

Менеджер добавил, что появившиеся в Сети слухи о смерти рэпера являются неправдой.

«Паша не умер, это все слухи. С ним девушка сейчас, во вторник я сам полечу в Таиланд. Доктора уже получили первые чеки. Павлом занимаются», — добавил Марк.

Днем ранее стало известно, что Пашу Техника ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО, рэпер находится на Пхукете. Из-за критического состояния его не вывезут в Россию, врачи не рассматривают вариант с транспортировкой.

На лечение Техника потребуется около 10 миллионов рублей, пять миллионов рублей уже есть, оставшуюся часть собирают в социальных сетях.