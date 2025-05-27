Мать Калюжного показала душевное видео проводов сына в армию под военные песни

Актер Глеб Калюжный, известный по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки», попрощался с родными перед службой в армии. Вечер прошел в узком семейном кругу: близкие исполнили военные песни и устроили танцы.

Мама Глеба Калюжного Наталья Калюжная опубликовала в Instagram* душевное видео проводов сына в армию. Родственники встретили Глеба у порога.

Они радостно хлопали в ладоши и хором пели народную песню «Как родная меня мать провожала». Глеба явно удивил такой теплый прием. Он смеялся, закрывал лицо руками, а потом подхватил на руки младшую сестру и крепко ее обнял.

Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая. Актер приехал в военкомат на черном «гелике» под музыку из сериала «Солдаты». Провожать его приехали агент, бабушка и тетя.

В Сети появились сообщения о том, что против Калюжного завели уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. Во время осеннего призыва артист не явился на сборный пункт. Позже он объяснил, что не получил повестку, так как уже три года не живет по адресу временной регистрации.

Позже артисту дали отсрочку от армии. Один из проектов Калюжного — патриотический фильм про добровольца, освобождающего Мариуполь — «Малыш».

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