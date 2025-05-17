Звезда сериала «Вампиры средней полосы» уйдет в армию

Актер Глеб Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая. Об этом РИА «Новости» заявил агент артиста Григорий Сухов.

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» и фильма «Красный шелк» 27 мая придет в сборный пункт на Угрешской улице. По словам Сухова, актер пока не знает, в каких войсках он будет нести службу.

Ранее в Сети появились сообщения, что против Калюжного возбудили уголовное дело по статье об уклонении от армии. Во время осеннего призыва артист не пришел на сборный пункт. Позже Калюжный рассказал, что не получил извещение, потому что уже три года не живет по адресу временной регистрации.

По данным Telegram-канала Mash, актеру дали отсрочку, пока не завершатся съемки патриотического фильма «Малыш».