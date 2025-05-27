Глеб Калюжный приехал в военкомат на черном «гелике» под музыку из сериала «Солдаты»

Shot: Калюжный прибыл в военкомат под музыку из сериала «Солдаты»

Актер Глеб Калюжный на черном «гелике» приехал на призывной пункт в Москве, откуда должен отправиться в армию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Когда машина приехала, внутри играла песня из сериала «Солдаты». Артист рассказал журналистам, что съемки в фильме «Малыш» произвели на него особенное впечатление. Это военная драма о событиях в Мариуполе, где 18-летний рэпер из Донецка стал добровольцем, чтобы спасти жизнь матери.

Калюжный признался, что умеет обращаться с оружием. Провожать в армию его приехали агент, бабушка и тетя.

Мама артиста опубликовала в соцсетях трогательный ролик, в котором вместе с семьей провожала сына в армию. Родные звонко исполнили песню «Проводы».

Сам актер тоже попрощался с подписчиками. В личном блоге он опубликовал свое фото и подписал его: «До скорой встречи».

О том, что Калюжный отправится в армию после съемок в «Малыше» стало известно еще в начале апреля. Артисту дали отсрочку до момента завершения работы в проекте. По данным СМИ, 26-летний актер заявил работникам военкомата, что не собирается бегать от службы и пойдет в любые войска.