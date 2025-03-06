Против Калюжного возбудили дело из-за неявки на пункт отправки на службу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении актера и музыканта Глеба Калюжного из-за того, что он не явился на пункт отправки на военную службу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении Калюжного возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. В осенний призыв прошлого года он не явился на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, местонахождение актера неизвестно. Обвинение ему пока не предъявлено, и он не вызывался к следователю, добавил представитель правоохранительных органов. Актеру может грозить до двух лет лишения свободы.

Калюжный известен по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки».

Ранее Калюжный получил повестку от военкомата и, по неподтвержденным данным, попытался сымитировать сотрясение головного мозга. Актер получил повестку 17 октября. В документе было указано, что 26-летний артист должен явиться в военкомат через неделю. Однако он так и не появился там.