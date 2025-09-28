Маск открестился от поездок к Эпштейну

Маск заявил, что отклонил приглашение Эпштейна на остров

Финансист Джеффри Эпштейн действительно приглашал Илона Маска на свой остров, но тот отказался приезжать. Американский миллиардер заявил об этом в соцсети X .

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался», — сказал он.

Маск раскритиковал Sky News за выворачивание фактов о деле Эпштейна. Телеканал утверждал, что миллиардер упоминался в рассекреченных файлах как потенциальный посетитель острова Литл-Сент-Джеймс 6 декабря 2014 года, где совершались преступления.

Ранее сам Маск обвинил президента США Дональда Трампа в препятствовании обнародованию документов о громком деле. Республиканец обещал сделать это в случае переизбрания.

Кроме Маска в файлах фигурировали герцог Йоркский Эндрю и бывший старший советник Трампа Стив Бэннон. Последний обедал с финансистом.