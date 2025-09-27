В списке Эпштейна засветились новые имена. Даже самые неожиданные

Axios: в списке Эпштейна были Илон Маск и экс-советник Трампа Стив Бэннон

Демократы опубликовали новые имена из скандального списка Джеффри Эпштейна — в нем были бизнесмен Илон Маск и бывший старший советник Дональда Трампа Стив Бэннон. Об этом сообщила газета Axios .

По ее данным, Маск мог летать на остров, принадлежавший финансисту Джеффри Эпштейну, в 2014 году, а Бэннон обедал с последним между 2017-м и 2019-м.

Ранее неизвестные установили напротив Капитолия статую держащихся за руки Эпштейна и Дональда Трампа. Однако спустя сутки ее убрали.

Еще летом газета Daily Mail писала, что Маск вместе с братом Кимбалом фигурируют в документах по делу финансиста, обвиненного в торговле детьми. Обвинение запрашивало Эпштейну до 40 лет лишения свободы, но в 2019 году его нашли мертвым в камере.