Сегодня 17:38 Как попадают во власть: говорят участники вечеринок Эпштейна 0 0 0 Фото: Ron Sachs, Uma Sanghvi, White House / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Запад

Илон Маск

Джеффри Эпштейн

В деле организатора самых развратных и знатных вечеринок на свете Джеффри Эпштейна – новый поворот. На этот раз сообщается, что на остров, где творился разврат власть имущих с несовершеннолетними мальчиками и девочками, должен был отправиться Илон Маск. Также среди участников секс-вечеринок значатся влиятельнейший бизнесмен Питер Тиль и помощник Трампа Стивен Бэннон. Республиканцы воют, что демократы манипулируют общественным мнением, – и все было совсем не так. Пусть воют.

Забавно, но еще недавно в том же самом республиканцев обвиняли демократы, а до этого – наоборот. В общем, они меняются друг с другом, обвиняя в сексуальных перверсиях – и так по кругу. Меж тем Илон Маск и Питер Тиль, о которых теперь зашла речь, – люди знаковые. Это не селебрити, ставшие элитой, как Мик Джаггер, и не отставная гвардия, как чета Клинтонов.

Маск и Тиль – люди, которые прямо сейчас проектируют и создают для всех нас новый дивный мир, где, по выражению Хаксли, раб должен быть доволен своим рабством.

О Маске сказано много. Питер Тиль известен чуть меньше, но именно этот человек, например, контролирует систему «Палантир», которая, в частности, применяется в Сальвадоре, превращенном в один гигантский концентрационный лагерь.

Фото: Ron Sachs / www.globallookpress.com

Маск и Тиль – жрецы новой цифровой реальности, в которой человек становится даже не винтиком в гигантском механизме, а батарейкой, соединенной с точно такими же людьми-батарейками в бесконечное число элементов, питающих систему. А над всем эти парят, или восседают, как олимпийские боги, власть имущие, демиурги, озабоченные лишь одним – бессмертием.

Демиурги максимально пресыщены, их уже ничем не удивишь. Они брезгливо смотрят на мир как на нечто среднее между цирком и полем, с которого собирают урожай. Только вместо колосьев – люди, а власть имущие – некто вроде вампиров.

Чтобы вызывать в себе хоть какие-то эмоции, демиурги вроде Маска и Тиля участвуют в сексуальных игрищах, которые необходимы им, как инъекции наркоману. При этом они настолько избалованы и развращены, что возбуждает их только самое отвратительное, порочное, грязное. Отвратительные оргии сейчас происходят, например, в Дубае, а чуть ранее главным их организатором на Западе был Джеффри Эпштейн. Что это напоминало и напоминает? Кроулианский ритуал. Сатанинскую мессу, где становятся одним. Блестяще это показано у Кубрика в «С широко закрытыми глазами».

Фото: White House

Согласно всем магическим и эзотерическим учениям, есть два вещества, вокруг которых все и строится – это сперма и кровь. Большинство языческих, сатанинских и тому подобных ритуалов совершается именно с их использованием.

Подобные описания есть как в эзотерической, так и в исторической литературе. Как связать участников кровью и спермой – это решили попробовать на островах Эпштейна?

Можно сказать, что все это просто конспирология, но есть ведь и такая фраза: конспирологией называют то, о чем слишком мало знают. И ведь действительно, как так получается, что в деле Эпштейна, на его «островных вечеринках», фигурируют те, кого мы видим в первых рядах власти?

Они проявляют себя, а после указывают на других. Общая повязанность злом и развратом, если выразиться старомодно. Это опять же неновый сюжет. Описан в «Бесах» Достоевского. Так было при дворе Нерона, Людовика XIV, Генрих IV и других власть имущих. Устраивались оргии, смешанные с темными ритуалами, одной из задач которых было развлечение, а другой – объединение кровью и спермой, согласно древним ритуальным практикам.

Фото: РИА «Новости»

Так кто сказал, что сейчас не практикуется нечто подобное? Регулярно чиновников и богатеев разного уровня ловят на сексуальных игрищах с примесью сатанизма. Да, возможно, звучит как бред из желтых газет 90-х, но иногда реальность оказывается даже фантастичнее вымысла – и, чего уж лукавить, мы фактически видим, в какой грязи существуют власть имущие.

Возможно, это просто образ жизни, а может, древние практики, благодаря которым и попадают наверх. И честно сказать, я совсем не удивлюсь, если второй вариант окажется пусть и частичной, но правдой. Только так попадают во власть и присягают на верность Злу, развлекаясь с несовершеннолетними мальчиками и девочками, чтобы погружать весь остальной мир в рабство.