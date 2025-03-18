«Любила его очень». Викторию Шелягову огорошила новость о смерти Бедроса Киркорова

Блогера и светскую даму Викторию Шелягову огорошила новость о смерти Бедроса Киркорова. В беседе с 360.ru она рассказала, что еще не разговаривала с Филиппом Киркоровым и собралась ему позвонить.

«Часто виделась и любила его очень. В прошлом году он пел на дне рождения у себя. Кошмар… Он старенький был, не мальчик уже, но до конца держался настоящим мужчиной», — сказала Шелягова.

Народный артист России Бедрос Киркоров умер из-за проблем с сердцем. В январе СМИ писали о госпитализации певца, но пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская опровергла информацию.

Киркоров ушел из жизни в кругу семьи. Заслуженный артист России, поэт Симон Осиашвили запомнил Бедроса как хорошего певца и отца. Данных о дате и месте похорон артиста пока нет.