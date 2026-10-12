Неелова могла попасть в больницу из-за перелома ребра

Народная артистка Марина Неелова попала в больницу из-за перелома ребра. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По сведениям канала, актрису увезли в стационар на скорой помощи. Сейчас она под наблюдением врачей.

Знаменитая артистка родилась в 1947 году, ей 78 лет. Она сыграла во множестве кинокартин, в том числе «Осенний марафон», «Сибирский цирюльник», «Старая, старая сказка». Также на ее счету десятки ролей в театральных постановках.

Актриса продолжает выходить на сцену.

Ранее пресс-служба театра «Современник» подтвердила, что Неелова обратилась за медицинской помощью. Диагноз артистки не назвали, добавив, что ее осматривают врачи.