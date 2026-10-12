360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Неелова могла попасть в больницу из-за перелома ребра

    РЕН ТВ: актрису Неелову госпитализировали из-за перелома ребра

    Фото: РИА «Новости»

    Народная артистка Марина Неелова попала в больницу из-за перелома ребра. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник.

    По сведениям канала, актрису увезли в стационар на скорой помощи. Сейчас она под наблюдением врачей.

    Знаменитая артистка родилась в 1947 году, ей 78 лет. Она сыграла во множестве кинокартин, в том числе «Осенний марафон», «Сибирский цирюльник», «Старая, старая сказка». Также на ее счету десятки ролей в театральных постановках.

    Актриса продолжает выходить на сцену.

    Ранее пресс-служба театра «Современник» подтвердила, что Неелова обратилась за медицинской помощью. Диагноз артистки не назвали, добавив, что ее осматривают врачи.

    Читайте также

    Умер дизайнер и создатель бренда Cyrille Gassiline Кирилл Гасилин

    Овечкин выпустит собственный бренд пива OVI

    Росгвардия подтвердила начало проверки Джигана после перестрелки в доме

    Умер дизайнер и создатель бренда Cyrille Gassiline Кирилл Гасилин

    Овечкин выпустит собственный бренд пива OVI

    Росгвардия подтвердила начало проверки Джигана после перестрелки в доме