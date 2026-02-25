Некрасивая утечка: как на самом деле чувствует себя Федосеева-Шукшина

Никакой экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной не было, артистка находится дома, хотя действительно планировалось положить ее в больницу на обследование. Об этом рассказала 360.ru ее дочь Ольга.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что 87-летней актрисе понадобилась экстренная помощь врачей из-за проблем с сердцем.

«Значит, идет какая-то очень некрасивая утечка от госучреждений, потому что сегодня я как раз иду в три часа на консультацию к кардиологу, чтобы рассмотреть вопрос госпитализации. Ничего экстренного нет, я этот вопрос давно взвешиваю», — заявила собеседница 360.ru.

Она добавила, что ее оскорбляют слова об экстренности, поскольку она неотступно ухаживает за матерью уже почти семь лет.

«Когда говорят „экстренно“, мне обидно, потому что экстренно — значит, не уследили», — подчеркнула Шукшина.

В октябре СМИ сообщали об экстренной операции на сердце у Федосеевой-Шукшиной, однако тогда ее дочь уточнила, что речь идет об обычной коронарографии.