Лазарев рассказал, как восстанавливается после концертов

Артист Сергей Лазарев рассказал, что после выступлений ему помогает отдых дома без спешки и расписания. Об этом он сообщил в беседе с Леди Mail .

Лучшим способом восстановления остаются сон и тишина, позволяющие отключиться от бесконечного потока дел и информации. По словам певца, по-настоящему расслабиться ему помогает общение с детьми — Никитой и Анной. Дома он перестает думать о работе и полностью сосредотачивается на семье, становясь просто папой.

Еще один способ отдохнуть — сменить обстановку. Артисту нравится проводить спокойные дни в домашней тишине, никуда не торопясь и не следя за временем. После напряженного рабочего периода он может несколько дней провести на пляже, но вскоре вновь начинает искать новые впечатления и планировать поездки, чтобы показать детям мир.