Певица и ведущая Ольга Бузова отказалась обсуждать новости о смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой и осудила коллег, которые это делают. Об этом сообщил kp.ru .

Бузова резко ответила на вопросы журналистов о трагедии в жизни ее коллеги. Она подчеркнула, что с уважением относится к просьбе Седоковой не говорить о смерти Яниса Тиммы.

«Дайте возможность людям пережить. Кто комментирует — для меня это нелюди. Дайте близким пережить это горе, эту утрату. Когда уходят люди — это всегда больно. Поэтому тут без комментариев», — заявила певица во время пресс-подхода на новогоднем концерте телеканала «Жара».

Некоторые артисты, в отличие от Ольги Бузовой, не отказывались говорить о смерти баскетболиста. Актриса Эвелина Бледанс назвала произошедшее «шикарным подарком Анне к Новому году», а Виктория Боня допустила, что Седокова частично виновата в смерти бывшего мужа.

По предварительным данным, баскетболист покончил с собой. Его тело нашли в подъезде отеля в центре Москвы 17 декабря. Рядом с ним лежал телефон с предсмертным посланием.

Похороны спортсмена пройдут в Риге. Его сестра Лелде Жандецка заявила, что дату панихиды назовет позже, когда тело доставят в Латвию.