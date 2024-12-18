Бывшего мужа Седоковой похоронят в Риге

Прощание с умершим латвийским баскетболистом Янисом Тиммой состоится в Риге. Об этом сообщила в Facebook* его сестра Лелде Жандецка.

«Я благодарю брата за время, которое мы провели вместе, и за его пример всегда следовать своему призванию!» — отметила она.

По словам сестры Тиммы, дополнительная информация о траурной церемонии появится, когда тело спортсмена доставят в Латвию. Родственница бывшего мужа Анны Седоковой поблагодарила всех, кто соболезнует ей, а также предложивших помощь.

Ранее один из друзей погибшего баскетболиста Гатис Лининьш объявил сбор денег на перевозку тела Яниса Тиммы в Латвию, а также на его похороны. По словам мужчины, у матери спортсмена нет на это средств.

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