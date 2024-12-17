Телеведущая Виктория Боня считает, что Анна Седокова частично виновата в смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, однако это было его собственным решением. Об этом блогер заявила 360.ru.

«Я бы не стала кого-то винить. В какой-то мере это произошло из-за Ани, потому что он ее так сильно любил, что не мог справиться (с их разводом — прим. ред.). Но это была его ответственность», — заявила Боня.

Телеведущая обратила внимание на то, что, по словам самой певицы, их семейная жизнь с баскетболистом не была безоблачной и последние годы Седокова «жила как в аду».

«Иногда мужчина такими вот манипуляциями хочет оправдать себя, вернуть себе отношения, которые он в какой-то момент просто потерял», — считает Боня.

По мнению блогера, Анне Седоковой и близким Яниса Тимма сейчас можно пожелать только сил.

Бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве утром 17 декабря. Рядом с ним лежал телефон с предсмертным посланием. Баскетбольный клуб «Химки», за который спортсмен играл с 2019 по 2021 годы, выразил соболезнования его родным и близким.

Брак Седоковой и Тиммы длился четыре года. Они развелись в декабре 2024 года. Незадолго до этого артистка рассказывала поклонникам, что в ее отношениях появились проблемы. Пара пыталась решить все трудности, но спасти брак им не удалось.