«Подарок к Новому году». Бледанс высказалась о смерти экс-супруга Седоковой

Бледанс назвала смерть Тиммы лучшим подарком для Седоковой к Новому году

Актриса Эвелина Бледанс высказалась о трагической смерти бывшего супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы, назвав это событие «шикарным подарком к Новому году». Об этом сообщило издание «Дни.ру» .

«Аня выгуляет свою новую пластику на похоронах, на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарной подарок к Новому году», — заявила артистка.

Бледанс добавила, что латвийский спортсмен, видимо, сильно любил Седокову и в чем-то провинился, раз так поступил. Его смерть стала для певицы «прощальным приветом», так как сейчас «везде будет Аня, все корпоративы ее».

По предварительным данным, баскетболист покончил с собой, его тело нашли в подъезде отеля в центре Москвы, где он снимал номер. Седокова накануне отметила свой день рождения, с которым Тимма ее поздравил в соцсетях.

Ранее певицы опубликовала видео из больницы, где она лежит под капельницей и рыдает после новостей о смерти экс-супруга, причем она закрыла комментарии в соцсети.