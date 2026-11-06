Критик Остудин объяснил причины популярности песни Куртуковой «Матушка»

Узнаваемые интонации русских народных песен и близкая многим слушателям патриотическая тематика обеспечили успех композиции Татьяны Куртуковой «Матушка». Об этом 360.ru рассказал музыкальный критик Алексей Остудин.

Он обратил внимание на то, что авторы песни использовали характерные для традиционной музыки мелодические и гармонические приемы.

Благодаря этому современная эстрадная композиция воспринимается слушателями как нечто знакомое и близкое.

«Песня действительно хитовая. Она действительно очень сильно основана на мелодике, скажем так, на гармонии русской народной песни», — заявил Остудин.

Критик напомнил, что музыкальное произведение появилось на фоне роста патриотических настроений россиян, поэтому аудитория приняла новую композицию с благодарностью.

«Хочется людям, хочется гордиться своей родиной, это абсолютно нормальное желание», — объяснил эксперт.

При этом, как отметил Остудин, для знакомства с подлинным фольклором слушателю зачастую приходится обращаться к непривычному музыкальному материалу.

«Матушка» же предлагает доступную эстрадную форму, поэтому ее легко воспринимать и запоминать.

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