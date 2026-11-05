Актеры «Кухни» встретились за ужином спустя шесть лет после завершения съемок

Актеры популярного сериала «Кухня» устроили совместный ужин спустя шесть лет после завершения съемок проекта. О встрече в социальных сетях рассказала исполнительница роли официантки Насти Ольга Кузьмина.

По словам артистки, за годы совместной работы участники съемочной группы стали близкими людьми. Несмотря на то, что они редко видятся, при встречах быстро возникает ощущение родства.

«В какой‑то момент мы решили собраться вместе, без всякого повода. И так здорово, что смог приехать почти весь состав», — написала она.

На ужине присутствовали Елена Подкаминская, Мария Горбань, Валерия Федорович, Сергей Лавыгин, Жаныл Асанбекова, Никита Тарасов, Михаил Башкатов и Ирина Темичева.

Ранее исполнитель роли Феди из «Кухни» Сергей Лавыгин рассказал, что залогом его крепкого брака стала мудрость жены, актрисы Марии Луговой.