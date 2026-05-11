Кристина Орбакайте показала повзрослевшего сына от бизнесмена

Сыну Кристины Орбакайте от бизнесмена Руслана Байсарова исполнилось 28 лет. Певица опубликовала в Instagram* фотографию с Дени Байсаровым.

«С днем рождения, сыночек», — написала она.

На снимке Орбакайте стояла в окружении младших детей — сына Дени Байсарова и дочери. Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, насколько повзрослел и возмужал парень.

Старший сын певицы Никита Пресняков в феврале улетел из США, где живет последние годы, к бабушке на Кипр. Его отношения с младшим братом испортились из-за разных взглядов на жизнь.

Орбакайте переехала в Америку до событий 2022 года, так как там жил ее муж Михаил Земцов. Семья часто ездит по миру, в том числе на дорогие курорты в Европе.

