«Слеза на подходе». Никита Пресняков прилетел к бабушке на Кипр

Никита Пресняков прилетел на Кипр к Пугачевой и расплакался от фастфуда

Никита Пресняков увидится с бабушкой после нескольких лет разлуки. Он приехал на Кипр, где живет Алла Пугачева с мужем и детьми. Старший внук примадонны показал в Instagram* кадры из путешествия.

«Мужская слеза на подходе! мы на Кипре, и здесь есть „Биг Тейсти“. Надеюсь, он такой же, как я его помню», — написал артист.

После кадров из местного McDonald's Пресняков-младший показал, как обосновался на Кипре. Он остановился в отеле, а не у родственников. В зоне лобби парня встретил рыжий кот.

Старший сын Кристины Орбакайте переехал из России в США, рассчитывая продолжить музыкальную карьеру. Но американская мечта не осуществилась: деньги закончились, пришлось выступать с кавер-шоу и отбиваться от обвинений в нарушении авторских прав. Не выдержав бедной жизни, жена Алена Краснова подала на развод.

