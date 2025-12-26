Орбакайте с дочерью и мужем пешком пересекли границу с Францией ради Рождества

Кристина Орбакайте с дочерью и мужем пешком пересекли границу с Францией

Кристина Орбакайте, ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия решили встретить праздник отдельно от Аллы Пугачевой. Их мечта о Рождестве в Куршевеле сбылась — они пешком пересекли границу с Францией.

Орбакайте вместе с родными отправилась в Европу. Для празднования Нового года семья выбрала престижный горнолыжный курорт Куршевель. Недавно певица делилась, что давно мечтает встретить Рождество именно во Франции.

Орбакайте и ее близкие сначала прилетели из США в Швейцарию, где провели несколько дней. Они перешли границу с Францией пешком, а затем на арендованном автомобиле отправились в Куршевель.

«В общем, мы приземлились в Женеве. Вышли не на швейцарскую, а на французскую сторону. Взяли машину и едем дальше», — рассказала Кристина в соцсетях.

Она сняла на видео заснеженные Альпы и отдыхающих в Куршевеле. Певица также поздравила всех католиков с Рождеством.

«Мы, девочки-католички, поздравляем всех с Рождеством! Счастья, радости и любви!» — заявила она.

Ранее Орбакайте уехала на отдых в Майами. Она поделилась кадрами с подросшей 13-летней дочерью. Певица показала прогулку по городу, ужин в пиццерии и дочь в роли интервьюера. В небольшом ролике та заставила мать рассказать, что они отметят Новый год вдали от Аллы Пугачевой.