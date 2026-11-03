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    Джонни Депп назвал условия возвращения к роли капитана Джека Воробья

    Джонни Депп готов вернуться в «Пиратов Карибского моря» ради финала

    Фото: РИА «Новости»

    Актер Джонни Депп высказался о возможном возвращении к образу капитана Джека Воробья. Об этом он рассказал в интервью Entertainment Tonight, сообщила газета Variety.

    Депп отметил, что согласился бы на съемки, если новая картина станет достойным завершением истории. При этом он не подтвердил участие в шестой части франшизы.

    «Единственное, ради чего я действительно хочу участвовать, — это завершить их историю на более достойной ноте», — пояснил артист.

    Также Депп упомянул продюсера серии Джерри Брукхаймера. Актер доверяет ему и готов к совместной работе благодаря многолетней дружбе.

    Депп исполнял роль Воробья в пяти фильмах с 2003 по 2017 год. В мировом прокате они собрали около 4,5 миллиарда долларов.

    В августе Брукхаймер сообщил, что начал переговоры с Деппом и работу над сценарием шестой части «Пиратов Карибского моря».

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