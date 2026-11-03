Джонни Депп назвал условия возвращения к роли капитана Джека Воробья
Джонни Депп готов вернуться в «Пиратов Карибского моря» ради финала
Актер Джонни Депп высказался о возможном возвращении к образу капитана Джека Воробья. Об этом он рассказал в интервью Entertainment Tonight, сообщила газета Variety.
Депп отметил, что согласился бы на съемки, если новая картина станет достойным завершением истории. При этом он не подтвердил участие в шестой части франшизы.
«Единственное, ради чего я действительно хочу участвовать, — это завершить их историю на более достойной ноте», — пояснил артист.
Также Депп упомянул продюсера серии Джерри Брукхаймера. Актер доверяет ему и готов к совместной работе благодаря многолетней дружбе.
Депп исполнял роль Воробья в пяти фильмах с 2003 по 2017 год. В мировом прокате они собрали около 4,5 миллиарда долларов.
В августе Брукхаймер сообщил, что начал переговоры с Деппом и работу над сценарием шестой части «Пиратов Карибского моря».