Лицо Ким Кардашьян в рекламе энергетиков изменилось до неузнаваемости

Реклама нового бизнес-проекта Ким Кардашьян вызвала волну критики в соцсетях. Звезде реалити-шоу слишком сильно отретушировали кадры для рекламы энергетических напитков, сообщила газета Daily Mail .

Кардашьян стала соучредителем бренда энергетических напитков Update в преддверии его перезапуска и появления на полках сети Walmart. Она опубликовала в соцсетях рекламный видеоролик и фотографии, на которых пьет напиток из банки, пока сидит у визажиста, изучает сценарии и позирует для фотосессии.

Подписчиков смутили черты лица знаменитости. Ретушеры «зашлифовали» естественный рельеф кожи, изменили форму носа и скул так, что она стала похожа на свою младшую сестру.

«Сбрила все этнические черты лица», — заявил один из пользователей Reddit.

Некоторые поклонники даже усомнились в том, что на видео — сама Кардашьян. Другие предположили, что над кадрами поработал искусственный интеллект либо над самой Кардашьян — пластические хирурги.

Ранее в соцсетях обсуждался роман знаменитости с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Они вместе пришли на Супербоул LX.