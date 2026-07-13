Путин пожелал Галустяну успехов в проекте «Битва дронов» с участниками СВО

Телеведущий и юморист Михаил Галустян представил президенту Владимиру Путину телешоу «Битва дронов». Презентация прошла на форуме Народного фронта «Все для Победы!», сообщило РИА «Новости» .

Глава государства ознакомился с выставкой, где показали результаты работы по подготовке операторов БПЛА. Программу обучения запустили на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах при поддержке профильных министерств.

Галустян рассказал, что в шоу будут соревноваться участники СВО, студенты, блогеры и звезды. Съемки пройдут в красивых местах России.

«Это возможность раскрыть тему, сделать ее понятной, интересной и популярной», — отметил ведущий.

Путин пожелал успехов в реализации проекта и подчеркнул, что пропаганда — это чрезвычайно важная вещь.

На том же форуме президент отметил важность работы активистов Общероссийского народного фронта с бойцами СВО и членами их семей.