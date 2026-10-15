«Нефестиваль молодых и независимых» покажет четыре дипломных спектакля

Выпускники мастерской Дарьи Михайловой покажут четыре дипломных спектакля в рамках проекта Центрального дома актера имени Яблочкиной «Нефестиваль молодых и независимых». Увидеть постановки можно будет с 3 по 6 ноября, сообщили артисты.

В программе фестиваля — «Игроки» (Николай Гоголь), «Преступление и наказание» (Федор Достоевский), «Мертвецкие влюблены» (по пьесе Славомира Мрожека «Вдовы») и «На краю юности» (по пьесе Алексея Арбузова «Жестокие игры»).

Как рассказали бывшие студенты, после выпуска из вуза они решили организовать собственную независимую студию.

«Сейчас в нашем репертуаре четыре спектакля, но уже идут репетиции новых постановок. Центральный Дом актера имени Яблочкиной — это особое место для каждого артиста. Поэтому этот фестиваль очень важен для нас как этап становления студии», — резюмировали выпускники.