Священник под запретом. Скандальные тайны Ивана Охлобыстина, который извинялся перед проститутками
Актер‑раскольник Иван Охлобыстин успел побывать в десятках скандалов. Артист требовал «запихать в печь» некоторых мужчин и поддерживал опричнину, получил паспорт ДНР, стал священником, а потом привез пулю из‑под Донецка прямо в нагрудном молитвослове. Что скрывает человек, который называет СВО священной битвой, но извиняется перед проститутками?
Мать — студентка, отец — полковник
Иван Охлобыстин появился на свет в поистине необычной семье. Его отец, фронтовой врач Иван Иванович, был на 60-м году жизни, когда 19-летняя студентка Альбина подарила ему сына.
Родился Иван не в больнице, а в доме отдыха «Поленово» в Тульской области, где работал отец. Спустя несколько лет после рождения Ивана семья перебралась из провинции в Москву.
С ранних лет Охлобыстин проявлял живой интерес к искусству: много читал, мечтал о космосе и путешествиях. Однако после школы пошел в ПТУ и только затем отправился покорять ВГИК. Но после первого курса его призвали в армию: он два года служил в ракетных войсках.
Главный хитрец российской сцены
Уже первые шаги Охлобыстина в кино принесли ему репутацию талантливого бунтаря. Его сценарий к «Уроду» номинировался на кинопремию, а полнометражный режиссерский дебют «Арбитр» удостоился награды на «Кинотавре».
Новую волну успеха Ивану Охлобыстину принесли роли в культовых «ДМБ» и «Даун Хаусе», скандальной интерпретации «Идиота» Достоевского — Охлобыстин работал и над сценариями этих картин.
Киллер раскаялся
В 90-х Охлобыстин промышлял политическим пиаром, не гнушаясь и «черным» его вариантом.
«Мы… работали на разные политические партии, иногда даже конкурирующие между собой. Вот это было творчество!» — вспоминал артист в одном из интервью.
Какому-то кандидату Охлобыстин придумал совершенно идиотский лозунг: «Я не верю в „Макдональдсы“, я верю в русские пельмени». По словам самого актера, политик выиграл только благодаря этой запоминающейся фразе.
Не менее одиозными получались и его репортажи для «Столицы». Охлобыстин для статей выходил в метро с табличками с надписями: «Киллер раскаялся, помогите начать новую жизнь» и «Пропил деньги на стиральную машину. Жена убьет», а затем рефлексировал над реакцией публики.
Актер становится священником
В начале 2001 года выяснилось, что Охлобыстина рукоположили в сан священника. Пресса долгое время не принимала всерьез такое положение дел, актера считали лишь хитрым пиарщиком самого себя — предыдущее его творчество и образ жизни артиста не слишком соответствовали христианским идеалам.
Новоявленный отец Иоанн между тем служил в Ташкенте клириком. Оттуда актер сбежал уже через семь месяцев, не выдержав климата. Позднее Охлобыстин служил в московских храмах.
Священник под запретом РПЦ
Однако роль священника удавалась Охлобыстину сравнительно недолго. Актер после «Царя», где сыграл юродивого, публично заявил о «внутренних противоречиях» и попросил патриарха Кирилла временно освободить его от священнослужения.
Церковь пошла навстречу: в феврале 2010-го патриарх отстранил священника Иоанна Охлобыстина от служения, запретив носить рясу и крест.
Формулировка — «запрещение в служении» — фактически означала, что батюшка не лишен сана, но не может выполнять священнические обязанности.
Патриарх отмечал, что если артист одумается и сделает выбор в пользу церкви, запрет могут снять. Сам же Охлобыстин поначалу уверял, что вскоре вернется к пастырскому служению, но этого так и не произошло.
С 2010 года он официально числится «священником под запретом».
Примерно в то же время Охлобыстин вернулся на экраны в роли циничного врача Быкова в суперпопулярном ситкоме «Интерны». Этот образ мгновенно вывел его на очередной виток славы.
Хотел стать президентом
По убеждениям Охлобыстин монархист и сторонник сильной руки. Актер не раз публично заявлял, что России нужна диктатура личности.
В сентябре 2011-го эпатажный актер собрал пресс-конференцию и объявил о готовности идти в президенты. Охлобыстин собрал 30 тысяч человек на творческий вечер «Доктрина 77» в Лужниках: выступал он с установленной посреди стадиона белой пирамиды.
Актер требовал восстановить «великую империю», но позднее от планов возглавить страну отказался — позиция РПЦ по данному вопросу однозначна, духовнику быть политиком нельзя.
Доверенное лицо Путина
К 2020-м годам Охлобыстин стал весьма влиятельной фигурой в провластных кругах. Он был доверенным лицом партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах и работал советником однокурсника, писателя Захара Прилепина.
Позднее Охлобыстин вошел в число доверенных лиц Владимира Путина на очередных президентских выборах.
Байкер, каратист, семьянин
Несмотря на образ эпатажного хулигана, в личной жизни Охлобыстин удивительно консервативен и плодовит.
В 1996 году он женился на Оксане Арбузовой. Супруга, в свое время сыгравшая главную роль в одиозном фильме «Авария — дочь мента», подарила Ивану большое семейство, у пары родилось шестеро детей, четыре дочери и два сына.
Домашний быт актерской четы далек от скуки. Охлобыстин увлекается оружием и охотой — у него собрана коллекция ружей.
В свободное время Иван осваивает ювелирное дело, играет в шахматы (имеет спортивный разряд) и даже практиковал боевые искусства: в середине 2000-х серьезно занимался каратэ и ножевым боем.
В 2009 он занимал и пост штатного священника «Ночных волков».
Актер стойко хранит верность семье: громких измен или любовных скандалов за ним не числится. В отличие от экранного образа циничного Доктора Быкова, в жизни Иван, по словам близких, — заботливый отец и верный муж, сумевший превратить свой дом в крепость традиционных ценностей.
«Рашист» и «Гойда!»
Особенную славу актеру принесли радикальные высказывания на острые темы. В разные годы актер называл толерантность «фашизмом», равенство — «бредом сатанистов», а себя самого в шутку именовал «рашистом».
Особое место в арсенале эпатажных символов Ивана Охлобыстина занимает слово «гойда». Эта загадочная команда-призыв стала его любимым лозунгом. Сам актер объяснял: «Существует древнерусское междометие „гойда!“, означающее призыв к немедленному действию».
Историки напоминали, что таким возгласом пользовались еще опричники Ивана Грозного. Критики усматривали в этом отсылку к жестоким временам опричнины.
Секс-скандал Асмус и реакция Охлобыстина
В 2019 году Иван Охлобыстин яростно вступился за честь своей коллеги — актрисы Кристины Асмус, угодившей в секс-скандал после выхода откровенного фильма «Текст». В картине была смелая постельная сцена с участием Асмус, и это вызвало волну хейта.
Охлобыстин, много лет проработавший с Кристиной на съемочной площадке обрушился на морализаторов и заявил, что наблюдает за травлей Асмус «с печалью и раздражением».
Актриса публично благодарила Охлобыстина за поддержку.
Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка.
Иван Охлобыстин
«Простите меня, проститутки»
Публичная ссора с Аленой Водонаевой принесла миру еще один легендарный мем авторства Охлобыстина.
Скандал начался с того, что Водонаева в соцсетях резко высказалась о демографической политике, призвав российских женщин «не рожать» только ради материнского капитала.
Она написала, что презирает семьи, живущие в нищете и имеющие много детей, и посоветовала не заводить ребенка при отсутствии достойных условий.
Эти слова вызвали большой общественный резонанс. Охлобыстин обозвал Водонаеву «еще одной проституткой».
На следующий день артист внезапно попросил прощения у проституток.
Простите меня, проститутки. У вас — по нужде, а у них — от жира.
Иван Охлобыстин
Как Охлобыстин относится к СВО
Иван Охлобыстин публично поддержал решение Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине.
Актер активно включился в информационную кампанию поддержки армии. Он стал одним из завсегдатаев патриотических мероприятий, митингов и концертов в поддержку спецоперации.
Охлобыстин отметился и конкретными инициативами. Актер вступил в созданное властями движение «Народный фронт» и занялся гуманитарными миссиями — лично ездил в зону боевых действий с грузами для мирных жителей и бойцов.
Молитвослов спас от ДРГ
В одной из таких поездок в декабре 2023-го он попал под обстрел ВСУ. По рассказам самого Охлобыстина, их колонна напоролась на диверсионную группу, началась стрельба, и Иван был ранен осколками — спас плотный бронежилет и православный молитвослов, который актер вез в подарок (книга также получила пробоину от шрапнели).
В Донбасс Охлобыстин ездил и раньше, на сторону республик он встал еще в 2014 году. Тогдашние власти ДНР вручили артисту республиканский паспорт.
С тех пор его связь с Донбассом лишь крепла. Охлобыстин неоднократно посещал Донецк и Луганск, привозил туда помощь, выступал перед местными жителями. Естественно, поддержал актер и референдумы о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.