Сегодня 04:21 Священник под запретом. Скандальные тайны Ивана Охлобыстина, который извинялся перед проститутками 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Актер‑раскольник Иван Охлобыстин успел побывать в десятках скандалов. Артист требовал «запихать в печь» некоторых мужчин и поддерживал опричнину, получил паспорт ДНР, стал священником, а потом привез пулю из‑под Донецка прямо в нагрудном молитвослове. Что скрывает человек, который называет СВО священной битвой, но извиняется перед проститутками?

Мать — студентка, отец — полковник Иван Охлобыстин появился на свет в поистине необычной семье. Его отец, фронтовой врач Иван Иванович, был на 60-м году жизни, когда 19-летняя студентка Альбина подарила ему сына. Родился Иван не в больнице, а в доме отдыха «Поленово» в Тульской области, где работал отец. Спустя несколько лет после рождения Ивана семья перебралась из провинции в Москву. С ранних лет Охлобыстин проявлял живой интерес к искусству: много читал, мечтал о космосе и путешествиях. Однако после школы пошел в ПТУ и только затем отправился покорять ВГИК. Но после первого курса его призвали в армию: он два года служил в ракетных войсках.

Фото: РИА «Новости»

Главный хитрец российской сцены Уже первые шаги Охлобыстина в кино принесли ему репутацию талантливого бунтаря. Его сценарий к «Уроду» номинировался на кинопремию, а полнометражный режиссерский дебют «Арбитр» удостоился награды на «Кинотавре». Новую волну успеха Ивану Охлобыстину принесли роли в культовых «ДМБ» и «Даун Хаусе», скандальной интерпретации «Идиота» Достоевского — Охлобыстин работал и над сценариями этих картин. Киллер раскаялся В 90-х Охлобыстин промышлял политическим пиаром, не гнушаясь и «черным» его вариантом. «Мы… работали на разные политические партии, иногда даже конкурирующие между собой. Вот это было творчество!» — вспоминал артист в одном из интервью.

Фото: РИА «Новости»

Какому-то кандидату Охлобыстин придумал совершенно идиотский лозунг: «Я не верю в „Макдональдсы“, я верю в русские пельмени». По словам самого актера, политик выиграл только благодаря этой запоминающейся фразе. Не менее одиозными получались и его репортажи для «Столицы». Охлобыстин для статей выходил в метро с табличками с надписями: «Киллер раскаялся, помогите начать новую жизнь» и «Пропил деньги на стиральную машину. Жена убьет», а затем рефлексировал над реакцией публики. Актер становится священником В начале 2001 года выяснилось, что Охлобыстина рукоположили в сан священника. Пресса долгое время не принимала всерьез такое положение дел, актера считали лишь хитрым пиарщиком самого себя — предыдущее его творчество и образ жизни артиста не слишком соответствовали христианским идеалам. Новоявленный отец Иоанн между тем служил в Ташкенте клириком. Оттуда актер сбежал уже через семь месяцев, не выдержав климата. Позднее Охлобыстин служил в московских храмах.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Священник под запретом РПЦ Однако роль священника удавалась Охлобыстину сравнительно недолго. Актер после «Царя», где сыграл юродивого, публично заявил о «внутренних противоречиях» и попросил патриарха Кирилла временно освободить его от священнослужения. Церковь пошла навстречу: в феврале 2010-го патриарх отстранил священника Иоанна Охлобыстина от служения, запретив носить рясу и крест. Формулировка — «запрещение в служении» — фактически означала, что батюшка не лишен сана, но не может выполнять священнические обязанности. Патриарх отмечал, что если артист одумается и сделает выбор в пользу церкви, запрет могут снять. Сам же Охлобыстин поначалу уверял, что вскоре вернется к пастырскому служению, но этого так и не произошло.

Фото: РИА «Новости»

С 2010 года он официально числится «священником под запретом». Примерно в то же время Охлобыстин вернулся на экраны в роли циничного врача Быкова в суперпопулярном ситкоме «Интерны». Этот образ мгновенно вывел его на очередной виток славы. Хотел стать президентом По убеждениям Охлобыстин монархист и сторонник сильной руки. Актер не раз публично заявлял, что России нужна диктатура личности. В сентябре 2011-го эпатажный актер собрал пресс-конференцию и объявил о готовности идти в президенты. Охлобыстин собрал 30 тысяч человек на творческий вечер «Доктрина 77» в Лужниках: выступал он с установленной посреди стадиона белой пирамиды. Актер требовал восстановить «великую империю», но позднее от планов возглавить страну отказался — позиция РПЦ по данному вопросу однозначна, духовнику быть политиком нельзя.

Фото: РИА «Новости»

Доверенное лицо Путина К 2020-м годам Охлобыстин стал весьма влиятельной фигурой в провластных кругах. Он был доверенным лицом партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах и работал советником однокурсника, писателя Захара Прилепина. Позднее Охлобыстин вошел в число доверенных лиц Владимира Путина на очередных президентских выборах. Байкер, каратист, семьянин Несмотря на образ эпатажного хулигана, в личной жизни Охлобыстин удивительно консервативен и плодовит. В 1996 году он женился на Оксане Арбузовой. Супруга, в свое время сыгравшая главную роль в одиозном фильме «Авария — дочь мента», подарила Ивану большое семейство, у пары родилось шестеро детей, четыре дочери и два сына. Домашний быт актерской четы далек от скуки. Охлобыстин увлекается оружием и охотой — у него собрана коллекция ружей. В свободное время Иван осваивает ювелирное дело, играет в шахматы (имеет спортивный разряд) и даже практиковал боевые искусства: в середине 2000-х серьезно занимался каратэ и ножевым боем. В 2009 он занимал и пост штатного священника «Ночных волков».

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Актер стойко хранит верность семье: громких измен или любовных скандалов за ним не числится. В отличие от экранного образа циничного Доктора Быкова, в жизни Иван, по словам близких, — заботливый отец и верный муж, сумевший превратить свой дом в крепость традиционных ценностей. «Рашист» и «Гойда!» Особенную славу актеру принесли радикальные высказывания на острые темы. В разные годы актер называл толерантность «фашизмом», равенство — «бредом сатанистов», а себя самого в шутку именовал «рашистом». Особое место в арсенале эпатажных символов Ивана Охлобыстина занимает слово «гойда». Эта загадочная команда-призыв стала его любимым лозунгом. Сам актер объяснял: «Существует древнерусское междометие „гойда!“, означающее призыв к немедленному действию». Историки напоминали, что таким возгласом пользовались еще опричники Ивана Грозного. Критики усматривали в этом отсылку к жестоким временам опричнины.

Фото: РИА «Новости»

Секс-скандал Асмус и реакция Охлобыстина В 2019 году Иван Охлобыстин яростно вступился за честь своей коллеги — актрисы Кристины Асмус, угодившей в секс-скандал после выхода откровенного фильма «Текст». В картине была смелая постельная сцена с участием Асмус, и это вызвало волну хейта. Охлобыстин, много лет проработавший с Кристиной на съемочной площадке обрушился на морализаторов и заявил, что наблюдает за травлей Асмус «с печалью и раздражением». Актриса публично благодарила Охлобыстина за поддержку.

Говорят, там прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка. Иван Охлобыстин

«Простите меня, проститутки» Публичная ссора с Аленой Водонаевой принесла миру еще один легендарный мем авторства Охлобыстина. Скандал начался с того, что Водонаева в соцсетях резко высказалась о демографической политике, призвав российских женщин «не рожать» только ради материнского капитала.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Она написала, что презирает семьи, живущие в нищете и имеющие много детей, и посоветовала не заводить ребенка при отсутствии достойных условий. Эти слова вызвали большой общественный резонанс. Охлобыстин обозвал Водонаеву «еще одной проституткой». На следующий день артист внезапно попросил прощения у проституток.

Простите меня, проститутки. У вас — по нужде, а у них — от жира. Иван Охлобыстин

Как Охлобыстин относится к СВО Иван Охлобыстин публично поддержал решение Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине. Актер активно включился в информационную кампанию поддержки армии. Он стал одним из завсегдатаев патриотических мероприятий, митингов и концертов в поддержку спецоперации. Охлобыстин отметился и конкретными инициативами. Актер вступил в созданное властями движение «Народный фронт» и занялся гуманитарными миссиями — лично ездил в зону боевых действий с грузами для мирных жителей и бойцов. Молитвослов спас от ДРГ В одной из таких поездок в декабре 2023-го он попал под обстрел ВСУ. По рассказам самого Охлобыстина, их колонна напоролась на диверсионную группу, началась стрельба, и Иван был ранен осколками — спас плотный бронежилет и православный молитвослов, который актер вез в подарок (книга также получила пробоину от шрапнели).

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В Донбасс Охлобыстин ездил и раньше, на сторону республик он встал еще в 2014 году. Тогдашние власти ДНР вручили артисту республиканский паспорт. С тех пор его связь с Донбассом лишь крепла. Охлобыстин неоднократно посещал Донецк и Луганск, привозил туда помощь, выступал перед местными жителями. Естественно, поддержал актер и референдумы о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.