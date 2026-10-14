360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Оксана Самойлова рассказала, как набрала вес на фоне стресса

    Samoylovaoxana
    Фото: Samoylovaoxana/Telegram

    Блогер Оксана Самойлова набрала несколько килограммов на фоне стресса и попыток сесть на диету. Проблемой она поделилась с подписчиками в Instagram*.

    Дойдя до отметки 61 килограмм, Самойлова поняла, что ей это не нравится и села на диету. Но с первого же дня вес еще вырос, и теперь весы показывают 62.

    «Малейшая мысль, что мне не надо есть, сводит меня с ума. Я хочу жрать 24/7. И я ем. Не могу с этим бороться», — поделилась блогер.

    При этом раньше на стрессе она, напротив, лишалась аппетита и сильно худела.

    Чтобы разобраться с проблемой, девушка записалась к эндокринологу и подумывает восстановить занятия в спортзале. Рост блогера, по публичным данным, около 177-178 сантиметров.

    Ранее Самойлова подала иск против бывшего мужа, рэпера Джигана. Она хочет ограничить родительские права экс-супруга.

    *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

    Читайте также

    «Я где-то на грани». Соцсети Самойловой пытаются взломать после слива номера

    «Очень тяжело». Оксана Самойлова призналась, что хочет удалить соцсети

    Валерия рассказала, как Пригожин смог избавиться от храпа и лишнего веса

    «Я где-то на грани». Соцсети Самойловой пытаются взломать после слива номера

    «Очень тяжело». Оксана Самойлова призналась, что хочет удалить соцсети

    Валерия рассказала, как Пригожин смог избавиться от храпа и лишнего веса