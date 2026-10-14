Оксана Самойлова рассказала, как набрала вес на фоне стресса

Блогер Оксана Самойлова набрала несколько килограммов на фоне стресса и попыток сесть на диету. Проблемой она поделилась с подписчиками в Instagram*.

Дойдя до отметки 61 килограмм, Самойлова поняла, что ей это не нравится и села на диету. Но с первого же дня вес еще вырос, и теперь весы показывают 62.

«Малейшая мысль, что мне не надо есть, сводит меня с ума. Я хочу жрать 24/7. И я ем. Не могу с этим бороться», — поделилась блогер.

При этом раньше на стрессе она, напротив, лишалась аппетита и сильно худела.

Чтобы разобраться с проблемой, девушка записалась к эндокринологу и подумывает восстановить занятия в спортзале. Рост блогера, по публичным данным, около 177-178 сантиметров.

Ранее Самойлова подала иск против бывшего мужа, рэпера Джигана. Она хочет ограничить родительские права экс-супруга.

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